أسالت أودية وشعابًا وسبَّبت حوادث مرورية.. أمطار غزيرة تضرب عسير وجازان

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير، من بينها السودة ورجال ألمع ومحايل ومربة، وبعض محافظات منطقة جازان، مثل الدرب وبيش وصبيا؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب، ونتج منها ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق متسببة بعض الحوادث التي باشرتها الجهات المختصة.