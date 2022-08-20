أسالت أودية وشعابًا وسبَّبت حوادث مرورية.. أمطار غزيرة تضرب عسير وجازان

شهدت أجزاء من منطقة عسير وجازان أمطارًا غزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب.
وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير، من بينها السودة ورجال ألمع ومحايل ومربة، وبعض محافظات منطقة جازان، مثل الدرب وبيش وصبيا؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب، ونتج منها ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق متسببة بعض الحوادث التي باشرتها الجهات المختصة.
ونشرت الجهات المعنية دورياتها لمتابعة حركة السير، ومباشرة ما قد ينجم عن ذلك من حوادث.. ودعت مرتادي تلك الطرق والمسافرين إلى توخي الحذر، وأخذ الحيطة، في ظل استمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقتان خلال هذه الأيام.