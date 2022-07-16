شاهد: "وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا".. قمة جدة تنطلق بآيات من الذكر الحكيم

وصدح القارئ بالآية 13 من سورة الحجرات على مسامع الحضور: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".