شاهد: "وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا".. قمة جدة تنطلق بآيات من الذكر الحكيم

وثّق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" عبر حسابها على "تويتر"؛ انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية، وذلك بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.
وصدح القارئ بالآية 13 من سورة الحجرات على مسامع الحضور: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".
وتبحث القمة عددًا من القضايا الحيوية، والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.