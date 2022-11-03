السديس يؤكد ضرورة بذل الجهود بالحرمين الشريفين مع ازدياد أعداد القاصدين

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع وكالة التفويج وإدارة الحشود بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك لبحث ومناقشة المستجدات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ونوّه بضرورة بذل الجهود المناسبة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه -صلى الله عليه وسلم- مع ازدياد أعدادهم وفق توجيهات ولاة الأمر الميامين حفظهم الله؛ مشيدًا بدور الوكالتين في عمليات التفويج وإدارة الحشود في تنظيم وتفويج الحشود.
واختتم بدعاء الله عز وجل أن يجزي كافة منسوبي الوكالتين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن يكلل جهودكم المباركة بالتوفيق والنجاح.