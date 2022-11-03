السديس يؤكد ضرورة بذل الجهود بالحرمين الشريفين مع ازدياد أعداد القاصدين

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع وكالة التفويج وإدارة الحشود بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك لبحث ومناقشة المستجدات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.