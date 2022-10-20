"الزكاة والضريبة والجمارك" تحتفي بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "بناء الكفاءات"

وهنّأ "أبانمي" خريجي الدفعة الرابعة من برنامج بناء الكفاءات؛ مشيدًا بجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال المرحلة الماضية، وسعيهم المتواصل لتحقيق الاستفادة الكبرى من البرنامج الذي تم تنفيذه في بيئة عمل احترافية، تقوم على أحدث المناهج المتطورة دوليًّا، بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية؛ وذلك بما ينعكس على حياتهم العملية المستقبلية؛ خاصة أنهم يمثلون نخبة متميزة من المتدربين والمتدربات.