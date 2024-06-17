"كشاف" يُخمد حريقًا بعد تصاعد أعمدة الدخان في "عزيزية مكة"

أخمد الجوال سعود المهنا، من أعضاء معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حريقًا بعد أن شاهد تصاعد أعمدة الدخان من أحد (طبلونات) الكهرباء بأحد المباني السكنية أثناء عودته من مهامه التطوعية هو وزميله الجوال عبدالوهاب سفياني إلى مقر معسكر الخدمة العامة للجمعية والواقع بحي العزيزية بمكة المكرمة.
وبادر "المهناء" بالاتصال بالدفاع المدني على الرقم (911)، كما نفذ في هذه الأثناء عملاً بطوليًا عندما تمكن من استخدام طفاية الحريق الموجودة بالمبنى السكني وأخمد الحريق قبل أن يتزايد.
وعبر الجوال سعود المهنا عن اعتزازه بهذا العمل رغم مواجهته للدخان المتصاعد حتى وصل الدفاع المدني وباشر إكمال مهامه.
وتقدم جمعية الكشافة قبل موسم حج كل عام دورات تدريبية للكشافة والجوالة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني في الإطفاء والإخلاء والإنقاذ.
كما تشارك الجمعية، بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني، في فرضية قياس نسبة الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة التي تهدف إلى الوقوف على سرعة التجاوب مع البلاغات، وفي مثل هذه المواقف التي يطلب فيها سرعة التفاعل مع طبيعة الحادث ودقة التنسيق بين المشاركين كافة، إضافة إلى تلافي المعوقات التي قد تواجه فرق الدفاع المدني والجهات المساندة عند الاستجابة لمثل تلك الحوادث وتحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية، وأخذ الحيطة والحذر واتباع أنظمة الإطفاء والسلامة في المنشأة وإلمام الجميع بنقاط التجمع.
ويتضمن منهج الكشافة في مختلف المراحل الكشفية شارات هواية في الإطفاء والإنقاذ وفي أعمال الدفاع المدني، تمنح للكشاف بعد اجتيازه للعديد من المتطلبات التي تتناسب وكل مرحلة كشفية.