"كشاف" يُخمد حريقًا بعد تصاعد أعمدة الدخان في "عزيزية مكة"

كما تشارك الجمعية، بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني، في فرضية قياس نسبة الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة التي تهدف إلى الوقوف على سرعة التجاوب مع البلاغات، وفي مثل هذه المواقف التي يطلب فيها سرعة التفاعل مع طبيعة الحادث ودقة التنسيق بين المشاركين كافة، إضافة إلى تلافي المعوقات التي قد تواجه فرق الدفاع المدني والجهات المساندة عند الاستجابة لمثل تلك الحوادث وتحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية، وأخذ الحيطة والحذر واتباع أنظمة الإطفاء والسلامة في المنشأة وإلمام الجميع بنقاط التجمع.