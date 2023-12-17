التدريب التقني: قبول أكثر من 43 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الثاني لهذا العام

وأوضحت المؤسسة أن عدد الخريجين للفصل التدريبي الأول من هذا العام تجاوز 23 ألف خريج وخريجة، في حين يبلغ عدد المتدربين والمتدربات المستمرين حالياً في الكليات والمعاهد أكثر 200 ألف متدرب ومتدربة.