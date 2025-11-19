"إثراء" يشارك كشريك ثقافي في منتدى مسك العالمي 2025 تحت شعار "بإبداع الشباب"

وخلال المنتدى، مثّل نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في أرامكو السعودية، حسين حنبظاظة، كلًا من أرامكو و"إثراء" في جلسة حوارية بعنوان: "محركات الثقافة الإبداعية"، جمعت بينه وبين جريجوري لافروف، نائب رئيس شركة "وارنر براذرز ديسكفري". وتناولت الجلسة العلاقة بين الثقافة والهوية والإبداع، ودور المؤسسات الثقافية في تحويل القيم المجتمعية إلى طاقات ابتكارية تثري مستقبل المجتمعات. كما سلطت الضوء على الدور الريادي لأرامكو السعودية في تشكيل جيل المستقبل من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والثقافة.