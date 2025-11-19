"إثراء" يشارك كشريك ثقافي في منتدى مسك العالمي 2025 تحت شعار "بإبداع الشباب"

شارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) - مبادرة من أرامكو السعودية - كشريك ثقافي في منتدى مسك العالمي 2025، الذي أُقيم في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالرياض، تحت شعار "بإبداع الشباب"، خلال يومي 19 و20 نوفمبر 2025م. وجاءت مشاركة "إثراء" لتُجسّد دور الثقافة والإبداع في تشكيل طاقة جديدة ترفد التنمية وتصوغ مستقبلًا أكثر ابتكارًا، تأكيدًا لنهج أرامكو في الاستثمار بالمعرفة كمسارٍ استراتيجي للتنمية المستدامة.
وقال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف مصعب السعران، إن مشاركة المركز في منتدى مسك العالمي 2025 كشريك ثقافي، تأتي انطلاقًا من دور "إثراء" في تعزيز أوجه التبادل الثقافي، والوقوف على تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم؛ لمد جسور تواصل بين المؤسسات والأفراد. منوهًا إلى أهمية صناعة الفكر الريادي، لما له من أثر في تنمية الصناعات الثقافية وتعزيز التنمية المجتمعية.
وأعرب السعران عن فخره واعتزازه بمشاركة "إثراء" كشريك ثقافي في المنتدى، الذي يعكس رؤى وتطلعات الشباب ويُبرز مفهومي الابتكار والتعاون بوصفهما محركين رئيسيين لصياغة مستقبل مستدام وتحولي.
وخلال المنتدى، مثّل نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في أرامكو السعودية، حسين حنبظاظة، كلًا من أرامكو و"إثراء" في جلسة حوارية بعنوان: "محركات الثقافة الإبداعية"، جمعت بينه وبين جريجوري لافروف، نائب رئيس شركة "وارنر براذرز ديسكفري". وتناولت الجلسة العلاقة بين الثقافة والهوية والإبداع، ودور المؤسسات الثقافية في تحويل القيم المجتمعية إلى طاقات ابتكارية تثري مستقبل المجتمعات. كما سلطت الضوء على الدور الريادي لأرامكو السعودية في تشكيل جيل المستقبل من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والثقافة.
كما شاركت مديرة البرامج في "إثراء"، نورة الزامل، في جلسة حوارية سلّطت الضوء على دور الإبداع في تشكيل المستقبل، مؤكدة أهمية خلق منصات تتيح للشباب صناعة قصصهم وتقديم رؤيتهم للعالم.
وعكست مشاركة "إثراء" في المنتدى نموذجًا متكاملًا يجمع بين قوة الصناعة وعمق الثقافة، ويؤكد أن الطموح السعودي قادر على قيادة التحول العالمي. واختتمت الزامل الجلسة بتأكيدها أن "الثقافة مستقبلٌ تصنعه السعودية بوعيها وهويتها وإبداع شبابها".
وقد شكّل المنتدى منصة دولية رائدة جمعت القادة والمبدعين وصُنّاع التغيير من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة تجاوزت 1200 متحدث من أكثر من 130 دولة، ليكون بذلك نقطة التقاء عالمية تحتفي بالحوار وتبادل الأفكار، وتؤكد على دور الشباب في صياغة المستقبل.