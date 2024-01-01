يوافق "المطرية الـ6" وهطول ثلجي شمالًا.. "خصائص يناير المناخية" يعددها "الحصيني"

كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، مع حلول العام الميلادي الجديد، الخصائص المناخية لشهر يناير.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن شهر يناير من هذا العام يوافق بالهجري الثلث الأخير من شهر جمادى الثانية 1445هـ وثلثي شهر رجب 1445هـ.
وأضاف: "يناير من أشهر الشتاء، ومن خلال الأرشيف المناخي برده شديد إذا وافق كتلًا باردة؛ سواء كانت قطبية أو سيبيرية، ومن خلال المعطيات والمؤشرات متوقع ذلك إلا أن يصرفها الله".
وتابع: "يوافق في الطوالع النجم الأخير من المربعانية وثلثي الشبط لعام 1445هـ المقدرة أيامه بـ26 يومًا، وفي يناير يحدث هطل ثلجي على شمال المملكة".
وأردف: "يناير من أشهر الأمطار في المملكة ويوافق هذا العام حالة ممطرة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ".
واختتم "الحصيني": "بحسب النماذج العددية للطقس، متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الخمسة أيام القادمة -إن شاء الله- من اليوم الاثنين 19 جمادى الثانية 1445هـ".