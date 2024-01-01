يوافق "المطرية الـ6" وهطول ثلجي شمالًا.. "خصائص يناير المناخية" يعددها "الحصيني"

وأضاف: "يناير من أشهر الشتاء، ومن خلال الأرشيف المناخي برده شديد إذا وافق كتلًا باردة؛ سواء كانت قطبية أو سيبيرية، ومن خلال المعطيات والمؤشرات متوقع ذلك إلا أن يصرفها الله".