"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازن تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.