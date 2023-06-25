"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان وعسير.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازن تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الأفلاج والخرج والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل القنفذة والجموم والكامل وخليص والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والشعيبة والليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.