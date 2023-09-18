الطائف.. 4 طالبات حصلن على منح ابتعاث لجامعات عالمية بعد المشاركة بـ"سفراء موهبة"

وقدّم المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التهنئة للطالبات "جوري خالد الحربي، جوري حمود الجعيد، وتين عبدالهادي الطلحي" من مدارس الأندلس الثانوية، والطالبة: "جوري سلطان البصيلي" من مدارس الجيل الثانوية، على ما حققنهُ من إنجاز، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق والعطاء، وتمثيل الوطن في المحافل العالمية.