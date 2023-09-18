الطائف.. 4 طالبات حصلن على منح ابتعاث لجامعات عالمية بعد المشاركة بـ"سفراء موهبة"

حصلت 4 طالبات في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، على منح ابتعاث لجامعات عالمية بعد إتمامهن المشاركة في برنامج سفراء موهبة، الذي تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله "موهبة"، وتشرف عليه إدارة الموهوبات، ويهدف إلى إثراء الحصيلة العلمية واللغوية للطلبة، والمشاركة في برامج نخبة الجامعات العالمية.
وقدّم المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التهنئة للطالبات "جوري خالد الحربي، جوري حمود الجعيد، وتين عبدالهادي الطلحي" من مدارس الأندلس الثانوية، والطالبة: "جوري سلطان البصيلي" من مدارس الجيل الثانوية، على ما حققنهُ من إنجاز، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق والعطاء، وتمثيل الوطن في المحافل العالمية.
وثمّن الدكتور "الغامدي" الجهود المبذولة التي قدمتها أسر الطالبات ومدارسهن وإدارة الموهوبات؛ للوصول بالطالبات لمنصات التكريم، وتحقيق التميز والإنجاز، مقدمًا للجميع جزيل الشكر والتقدير على الدعم والرعاية.