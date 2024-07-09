السعودية تستعرض جهودها لاستضافة COP16 أكبر حدث بيئي وتناقش ملف "التصحر" بمقر الأمم المتحدة

وفيما يخص ملف مكافحة تدهور الأراضي قدم الوفد السعودي المبادرات والمشاريع السعودية التي تؤكد التزام السعودية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، ومن ضمنها كيف يمكن للإدارة المستدامة للأراضي أن تخفف من حدة الفقر، وتعزز الأمن الغذائي، وتخفف من آثار المناخ، إضافة إلى الدور الدبلوماسي للمملكة في حث دول العالم على اتخاذ قرارات مصيرية للبيئة وإعادة إحياء الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة للأجيال القادمة.