ماكدونالدز تلبّي احتياجات أكثر من 470 عائلة بأجهزة كهربائية

ماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك تعزز تأثيرها الإيجابي بدعم أكثر من 470 عائلة بأجهزة كهربائية منزلية في ثلاث مدن مختلفة : جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة ، ضمن مبادرة "انشر الخير". هذه المبادرة، التي كانت بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات وشركاء النجاح الجمعيات المشاركة للسنة الثالثة على التوالى . تعكس هذه المبادرة قيم الشركة والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها السعودي.
من خلال تنفيذ مبادرات متعددة، تسعى ماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك لترسيخ دورها كشريك أساسي في تعزيز الخير وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع المحلي. يعمل موظفوها كفريق واحد متحمس لدعم هذه الجهود، حيث يشعرون بالفخر والسعادة بالتطوع و المساهمة في نشر الخير ومساعدة العائلات المحتاجة.
كما قال محمد علي رضا، نائب المدير العام لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة الوكيل الرسمي لماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك: "كُلي فخر بتطوع موظفينا في دعم أكثر من 470 عائلة في إطار مبادرة 'انشر الخير' وذلك يعكس روح التكاتف والعطاء التي تميزنا كعائلة واحدة في ماكدونالدز. نحن ملتزمون بالاستمرار في تحقيق التأثير الإيجابي في مجتمعاتنا ".