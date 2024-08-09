ماكدونالدز تلبّي احتياجات أكثر من 470 عائلة بأجهزة كهربائية

ماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك تعزز تأثيرها الإيجابي بدعم أكثر من 470 عائلة بأجهزة كهربائية منزلية في ثلاث مدن مختلفة : جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة ، ضمن مبادرة "انشر الخير". هذه المبادرة، التي كانت بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات وشركاء النجاح الجمعيات المشاركة للسنة الثالثة على التوالى . تعكس هذه المبادرة قيم الشركة والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها السعودي.