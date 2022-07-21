طيران ناس يشارك في مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" بالتعاون مع وزارة الثقافة

ومزج التصميم هوية المبادرة وألوان الشركة مع مراحل نمو شجرة البن الخولاني السعودي من بذرة إلى شجرة وصولاً إلى ثمرة البن، ثم إعداد القهوة في دلة سعودية وتقديمها في فنجانٍ سعودي على إحدى طائرات "طيران ناس" من طراز A320neo التي بدأت رحلتها من مدينة تولوز الفرنسية نحو مدينة جدة مروراً بسويسرا، والنمسا، وإيطاليا، والبوسنة، وألبانيا، واليونان إضافةً إلى جمهورية مصر العربية.