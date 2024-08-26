قرابة 8 ملايين مركبة تعبر طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي.. ومكة بالصدارة

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي عدد المركبات التي عَبرت شبكة طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي للفترة بين 17 و23 أغسطس الجاري.
وأوضحت الهيئة، أن أكثر من 7.6 مليون مركبة عَبرت على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي، تتصدّرها منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.7 مليون مركبة.
وأضافت أن المنطقة الشرقية سجّلت 1.1 مليون، والرياض مليون مركبة، ثم المدينة المنوّرة 877 ألفاً، والقصيم 376 ألفاً، وحائل 233 ألفاً، وتبوك 220 ألفاً، وعسير 201 ألف، والجوف 186 ألفاً، ونجران 165 ألفاً، والشمالية 129 ألفاً، والباحة 122 ألفاً، وجازان 103 آلاف.