قرابة 8 ملايين مركبة تعبر طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي.. ومكة بالصدارة

وأضافت أن المنطقة الشرقية سجّلت 1.1 مليون، والرياض مليون مركبة، ثم المدينة المنوّرة 877 ألفاً، والقصيم 376 ألفاً، وحائل 233 ألفاً، وتبوك 220 ألفاً، وعسير 201 ألف، والجوف 186 ألفاً، ونجران 165 ألفاً، والشمالية 129 ألفاً، والباحة 122 ألفاً، وجازان 103 آلاف.