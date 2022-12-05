يستمر 3 أيام.. جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف "المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي"

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي: يُعد هذا المؤتمر من المؤتمرات العالمية الكبرى المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصال، ويحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم؛ مما يساهم في تعزيز قيمة المؤتمر؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة العديد من الأوراق العلمية، إضافة إلى عقد عدد من الورش العلمية؛ بهدف إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل التي تواجه المختصين في هذا الجانب.