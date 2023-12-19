"الخريف": الاستراتيجية الوطنية للصناعة تشارك في حل تحديات سلاسل التوريد العالمية

وأضاف: من الإنجازات المحققة في قطاع التعدين إطلاق أكبر مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700,000 كيلومتر مربع من الدرع العربي، وقد أظهر المسح نتائج واعدة، حيث نعمل على إعادة حساب الثروات المعدنية للخروج بقيمة جديدة تختلف عن السابقة، التي تبلغ 1.3 تريليون دولار، وسنعلن عن تقديرنا الجديد خلال مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في شهر يناير المقبل، ومن الإنجازات إطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع؛ لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية، وتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص في مدة قياسية على المستوى العالمي.