فيديو.. ضبط 3 مقيمين خلال ممارستهم التسول في المدينة المنورة

وتم رصد وضبط مقيمة من الجنسية التشادية، بعد قيامها بالتسول من قائدي المركبات بشكل مباشر، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحال التجارية.