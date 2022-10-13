فيديو.. ضبط 3 مقيمين خلال ممارستهم التسول في المدينة المنورة

ضِمن الجهود المتواصلة للجهات الأمنية في المملكة لرصد وضبط المتسولين؛ نجحت قوات الأمن بمنطقة المدينة المنورة، في ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لقيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
وتم رصد وضبط مقيمة من الجنسية التشادية، بعد قيامها بالتسول من قائدي المركبات بشكل مباشر، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحال التجارية.
ونوّه حساب الأمن العام على "تويتر" بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.