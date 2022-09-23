"بن فرحان" يشارك اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون وأمريكا ومصر والأردن والعراق واليمن

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.