30 مبادرة تطوعية لـ"الشؤون الإسلامية" لاستقبال الحجاج بمنافذ الشرقية

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، 30 مبادرة تطوعية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر منافذ المنطقة، ضمن مبادرة "طريق ضيوف الرحمن" التي أطلقها الفرع مع بداية موسم حج هذا العام 1444هـ، التي تستهدف ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي، ومنفذ البطحاء، ومنفذ سلوى، ومنفذ جسر الملك فهد.