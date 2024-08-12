انطلاق معرض "ريستاتكس العقاري" في أكتوبر المقبل بجدة

تنطلق في جدة فعاليات معرض "ريستاتكس" العقاري جدة 2024، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، في جدة سوبر دوم، بمشاركةٍ واسعةٍ لكبرى الشركات العقارية الوطنية من مطوِّرين، ومسوِّقين، ومموِّلين، ومستثمرين، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان.
وتأتي عودة "ريستاتكس" إلى مدينة جدة؛ لمواكبة الحِراك العمراني الذي تشهده عروس البحر الأحمر، وليوفّر منصةً تفاعليةً مثاليةً للمطوِّرين والمهتمّين والباحثين عن فرصٍ استثماريةٍ في هذا القطاع الحيويّ.
وسيُسلِّط المعرض الضوء على التطوُّرات التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في إطار رؤية 2030، والتسهيلات التي تُقدِّمها الحكومة للمستثمرين والمطوِّرين العقاريّين.
وسيتضمن "ريستاتكس جدة 2024" مشاركة عددٍ من الشركات العقارية والجهات التمويلية، والتي ستستعرض أحدث منتجاتها وخدماتها الهادفة لتلبية احتياجات وتطلُّعات الأسر السعودية لتملّك المساكن.