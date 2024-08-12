انطلاق معرض "ريستاتكس العقاري" في أكتوبر المقبل بجدة

تنطلق في جدة فعاليات معرض "ريستاتكس" العقاري جدة 2024، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، في جدة سوبر دوم، بمشاركةٍ واسعةٍ لكبرى الشركات العقارية الوطنية من مطوِّرين، ومسوِّقين، ومموِّلين، ومستثمرين، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان.