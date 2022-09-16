"الحقيل" يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في جازان

وتفقد "الحقيل" مبنى أمانة جازان الجديد والواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جازان، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار للواجهة التي تعد من كبريات الواجهات البحرية على مستوى المملكة، إذ تبلغ مساحتها مليون م2، وتشمل مناطق ترفيهية، وممرات مشاة، وممشى محاذياً للبحر، ومسطحات خضراء، ومقاهيَ، وملاعب، وأشكالاً جمالية فنية، وكذلك الشارع الثقافي الذي يمتد على مسافة 450 متراً، ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورات وبوثات للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.