"الحقيل" يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في جازان

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة جازان وشؤون الإسكان.
جاء ذلك بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي، والاطلاع على الفرص التي تتم إتاحتها للقطاع الخاص، والجهود المتواصلة للأمانة والبلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن زيارته للمنطقة يرافقه أمين جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.
ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وضرورة الاستمرار بتنفيذ المشاريع النوعية بمنطقة جازان لرفع جودة الحياة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتقدم في مؤشرات أفضل المدن قابليةً للعيش.
ووقف على عدة مشروعات تنموية من بينها مركز الأمير سلطان الحضاري والذي تم تصميمه بطريقه فريدة ومميزة ليشكل تحفة معمارية بما يحتويه من مرافق على مستوى عالٍ من البناء والخدمات التي ستلبي احتياجات أبناء المنطقة وزوارها، لإقامة الفعاليات الثقافية والاحتفالية وغيرها من الفعاليات التي تشهدها المنطقة، واجتمع خلال زيارته للمركز بقيادات الأمانة ورؤساء بلديات المنطقة.
وتفقد "الحقيل" مبنى أمانة جازان الجديد والواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جازان، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار للواجهة التي تعد من كبريات الواجهات البحرية على مستوى المملكة، إذ تبلغ مساحتها مليون م2، وتشمل مناطق ترفيهية، وممرات مشاة، وممشى محاذياً للبحر، ومسطحات خضراء، ومقاهيَ، وملاعب، وأشكالاً جمالية فنية، وكذلك الشارع الثقافي الذي يمتد على مسافة 450 متراً، ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورات وبوثات للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.
واختتم زياراته التفقدية اليوم بجولة على ضاحية الملك عبدالله السكنية؛ لمتابعة سير العمل فيها.
ويعد المشروع ضاحية سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية شمال مدينة جازان، توفر نحو 40 ألف منتج سكني مخصصة للأسر السعودية في المنطقة، وتقع الضاحية شمال مدينة جازان على الشريط الساحلي بجانب مطار جازان الجديد، حيث تم فتح وتجهيز الشوارع الرئيسية والفرعية وسفلتة بعضها كمرحلة أولى.
وتشمل الضاحية واجهة بحرية بطول 22 كم ومركزاً للمال والأعمال وجزراً ومنتجعات وحدائق وساحات ومتحفاً مائياً واستثمارات متنوعة، ونفقاً للخدمات وشبكة نقل عام متكاملة تشكل العمود الفقري للمشروع لخدمة كامل مرافق الضاحية.
والتقى "الحقيل" رئيس الغرفة التجارية بجازان ورجال الأعمال للمنطقة وذلك في إطار التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص نحو الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بتمكين المستثمرين من الوصول للفرص المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية.