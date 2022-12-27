سفير بريطانيا: أدهشني التنظيم الرائع لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وقال خلال زيارته اليوم لمقر المهرجان بالصياهد: "قرأت كثيرًا عن أهمية الإبل في الثقافة العربية سواء من ناحية الثقافة أو الاقتصاد، وأدهشني ما شاهدته من تنظيم رائع في المهرجان، وهذا الحضور اللافت من المشجعين لمنافسات الإبل، وأدعو جميع السياح عمومًا والبريطانيين خصوصًا إلى زيارة المملكة والحضور للمهرجان للتعرف على هذا الإرث الثقافي الكبير".