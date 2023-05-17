مدينة الملك سعود الطبية تدشن البوابة الإلكترونية الجديدة

دشنت مدينة الملك سعود الطبية، البوابة الإلكترونية الجديدة للمكتبة الطبية ومحركات البحث والمنصة العلمية.
وأفاد تجمع الرياض الصحي الأول، بأن أعمال التحديث على البوابة الإلكترونية للمكتبة الطبية شملت إضافة محركات بحث ومنصة علمية؛ لتحسين الخدمات الصحية وتطوير مجال البحث الطبي والتقدم العلمي للمدينة ومنسوبيها.
وتُعد البوابة الرقمية منصة حديثة ومتكاملة تسعى إلى توفير المعلومات الطبية والصحية الدقيقة والموثوقة للباحثين والطلاب والمتدربين.
وأكد أن التحديث للبوابة الإلكترونية وتدشين محركات البحث والمنصة العلمية؛ يُمَكّن منسوبي المدينة من الوصول لكافة أنواع مصادر المعلومات من خلال خدمة البحث والاستكشاف الموحد في مصادر المكتبة.
وتتيح البوابةُ الحصولَ على خدمات المكتبة، وتدعم التصفح من خلال الأجهزة الذكية.