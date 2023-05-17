مدينة الملك سعود الطبية تدشن البوابة الإلكترونية الجديدة

وأكد أن التحديث للبوابة الإلكترونية وتدشين محركات البحث والمنصة العلمية؛ يُمَكّن منسوبي المدينة من الوصول لكافة أنواع مصادر المعلومات من خلال خدمة البحث والاستكشاف الموحد في مصادر المكتبة.