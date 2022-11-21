"نادي الإبل" و"هيئة التراث" يتفقان على رفع مستوى توطين المنتجات الحرفية

ويتفاهم الطرفان حول تمكين مشاركة الحرفيين في جميع فعاليات وأنشطة وبرامج نادي الإبل لضمان استمرارهم وتوريث مهارتهم للأجيال المقبلة، وتحديداَ بمهرجان الملك عبدالعزيز، وإمكانية توفير مقر لبيت حرفي متخصص بالمستلزمات الحرفية الخاصة بالإبل، والعمل على ترخيص الحرفيين المشاركين في المهرجانات الخاصة بنادي الإبل، والترويج للحرف اليدوية من خلال المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الخاصة من قبل نادي الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز.