أمير مكة يفتتح فعاليات "الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة"

من جانبه، أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور تركي بن سليمان العمرو، أن الملتقى يسلط الضوء على نتائج البحوث والدراسات العلمية، وفَهم مقومات الارتقاء بخدمات الحج والعمرة؛ إذ يُعرّف بثقافة تجربة ضيوف الرحمن، وما تشكله من أهمية في رفع مستوى الرضا لديهم، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، والاستفادة منها، وتعميمها، علاوة على تسليط الضوء على الجهود الوطنية في التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المشاعر المقدسة؛ لتنظيم خطط التفويج وإدارة الحشود.