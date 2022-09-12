"التعليم" تستقبل المبتعثين من ذوي الإعاقة العائدين إلى الوطن

استقبلت وزارة التعليم الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لاستكمال تلقيهم كافة الخدمات التعليمية والمساندة في أرض الوطن، حيث تم نقلهم إلى مدينة "سناد" للتربية الخاصة بمكة المكرّمة، من خلال وسائل نقل متخصصة؛ بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.