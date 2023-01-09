ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لـ "صندوق الاستثمارات"

وتمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، من حيث النطاق والطموح، بما تمتلكه من إمكانات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية وإطلاق عديدٍ من القطاعات الواعدة، التي يمتد أثرها الإيجابي في دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.