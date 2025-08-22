أعضاء "كبار العلماء" يثنون على مبادرة ولي العهد بالتبرع بالدم وتدشين الحملة الوطنية

أثنى عدد من أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتبرعه بالدم وتدشينه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.
وأكد الأعضاء أن هذه المبادرة تُجسد قيم العطاء والتكاتف الاجتماعي التي يحث عليها الإسلام، مشيرين إلى أن التبرع بالدم يُعد عملًا إنسانيًا نبيلًا يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز صحة المجتمع.
وأضافوا أن تبرع سمو ولي العهد يُعد نموذجًا يُحتذى به في إحياء روح التعاون والعمل الخيري، داعين جميع أفراد المجتمع من رجال ونساء إلى المشاركة الفاعلة في الحملة.
وأوضح أعضاء الهيئة أن كل قطرة دم تُعطى تُعد من الأعمال الصالحة، وتسهم في تخفيف معاناة المرضى والمحتاجين، مشيرين إلى أهمية تعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، ورفع الوعي بأثر هذا العمل الإنساني في دعم المنظومة الصحية الوطنية.
كما شددوا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف فئات المجتمع لتحقيق أهداف الحملة، وضمان توفير الإمدادات الكافية من الدم للمرضى، سائلين الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة، وأن يبارك في جهود الجميع لإنجاح هذه الحملة الإنسانية النبيلة.