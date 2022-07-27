الأرصاد: أجواء غير مستقرة بمعظم المناطق وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد جنوب المملكة

وتابع:؛ خلال اليوم يبدأ تأثير الحالة الجوية على المناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية، ويمتد المنخفض الجوي ليؤثر بشكل واضح على المناطق الجنوبية من صحراء الربع الخالي وكل هذه المناطق متوقع عليها حالة جوية من عدم الاستقرار ابتداء من اليوم وحتى السبت القادم.