الأرصاد: أجواء غير مستقرة بمعظم المناطق وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد جنوب المملكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، والمرتفعات بمكة المكرمة والباحة.
وأوضح عقيل العقيل المختص بالتوقعات في مركز الأرصاد، أن من غير المستبعد أن تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة والعاصمة المقدسة بالسحب الركامية الرعدية الممطرة.
وأضاف "العقيل" أن غزارة هطول الأمطار تشتد اليوم على منطقتي عسير وجازان وكذلك الحال على مرتفعات منطقة الباحة والسحب الركامية الرعدية غير مستبعدة يصاحبها حبات من البرد والرياح النشطة.
وتابع:؛ خلال اليوم يبدأ تأثير الحالة الجوية على المناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية، ويمتد المنخفض الجوي ليؤثر بشكل واضح على المناطق الجنوبية من صحراء الربع الخالي وكل هذه المناطق متوقع عليها حالة جوية من عدم الاستقرار ابتداء من اليوم وحتى السبت القادم.
ولفت "العقيل" إلى أن أعلى درجات الحرارة المتوقعة ظهر اليوم هي 44 درجة مئوية في حفر الباطن، وأقل درجات الحرارة المتوقعة هي في منطقتي عسير والباحة.. وفي المدن تصل إلى 18 درجة مئوية وتنخفض في المنتزهات الوطنية كمنتزه السودا؛ لتصل إلى 11 درجة مئوية.