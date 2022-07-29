"الأرصاد" ينبِّه عسير وجازان: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد أمطارًا رعدية من نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.