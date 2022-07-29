"الأرصاد" ينبِّه عسير وجازان: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد أمطارًا رعدية من نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.