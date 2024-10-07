40 ْمئوية.. "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة سجّلتا أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 39 ْمئوية في وادي الدواسر وشرورة وينبع والعلا والأحساء، و38 درجة في بريدة، و37 في كل من: سكاكا وجازان والخرج والدوادمي وحفر الباطن والتنهات والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17 درجة، والقريات 18 ْمئوية، وتبوك وطريف 19 درجة، وحائل وعرعر والطائف 20 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.