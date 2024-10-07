40 ْمئوية.. "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 39 ْمئوية في وادي الدواسر وشرورة وينبع والعلا والأحساء، و38 درجة في بريدة، و37 في كل من: سكاكا وجازان والخرج والدوادمي وحفر الباطن والتنهات والدهناء والصمان.