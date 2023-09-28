أمطار وعواصف وفيضانات محتملة.. قنصلية المملكة لدى إسطنبول تنبّه المواطنين بتركيا

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار الساعة 24/7 على أرقام (00905309552120)، (00902122819140)، أو عبر مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334)، أو البريد الإلكتروني عبر

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