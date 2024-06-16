من باكستان إلى روسيا.. ضيوف "الإعلام" يؤطرون لـ"عالمية الحج" ويثمنون جهود المملكة

أما كبير مراسلي وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أحمد عبدالوهاب، فيرى في الحج مؤتمرًا إسلاميًّا يمثل الإسلام والمسلمين من مختلف دول العالم، وقال: "الحج لقاء ثقافي مثلما هو ديني، ففيه تهذب النفوس، ويضم في أصله ومظهره دعوة إلى التسامح الذي يتضمن اللين والتساهل مع كل الناس"؛ مشيرًا إلى أن الأمم الأخرى تتوق للتعرف على هذا الدين الحنيف، ومدى تأثيره في نفوس الناس، فعندما تتحدث في قناة روسية وتنقل أحداث الحج فأنت تتحدث إلى شعب آخر وأمة أخرى لا ترى منك إلا ما يسرها وتبحث عنه، ونحن هنا لإيصال تلك المفاهيم الحقيقية لدين شَمِلَ كل شيء منذ أكثر من 1445 عامًا، مكملًا لرحمة الله التي وسعت كل شيء منذ أن خلق البشرية جمعاء.