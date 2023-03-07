ورشة نجارة مخالفة داخل حي سكني.. و"أمانة الطائف" بالمرصاد

الورشة المخالفة أُنشئت داخل حوش يقع بين المنازل السكنية، وعُثر بداخلها على كميات من الأخشاب التي يجري العمل بها، وتجهيزها، وإعدادها كدواليب وبعض الأدوات والكماليات الخشبية المنزلية.