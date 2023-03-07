ورشة نجارة مخالفة داخل حي سكني.. و"أمانة الطائف" بالمرصاد

ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، ورشة نجارة متكاملة ومخالفة، أنشأتها مجموعة من العمالة الوافدة داخل أحد الأحياء السكنية، وذلك خلال جولاتها الميدانية لتعزيز الامتثال بالأنظمة البلدية.
الورشة المخالفة أُنشئت داخل حوش يقع بين المنازل السكنية، وعُثر بداخلها على كميات من الأخشاب التي يجري العمل بها، وتجهيزها، وإعدادها كدواليب وبعض الأدوات والكماليات الخشبية المنزلية.
وتُواصل العمالة المخالفة العمل على مدار الساعة في تلك الورشة.
وبدورها، أغلقت البلدية الورشة التي تعمل بدون ترخيص نظامي، ويجري تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.