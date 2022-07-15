تخصيص 36 مصلى داخل المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة

وقال مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي: المصليات التي تم تخصيصها لأداء صلاة الجمعة وزعت كالتالي أربعة مصليات بالبدروم، وأربعة في الدور الأرضي، وتسعة في الدور الأول، وستة مصليات بالسطح، أما توسعة الملك فهد في الدور الأرضي فبها أربعة مصليات، والدور الأول ستة، وسطح المسعى ثلاثة مصليات، إضافة إلى تهيئة مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات حال امتلاء المصليات المخصصة.