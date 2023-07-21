"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على عسير وجازان

"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على عسير وجازان
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، كذلك على خط الساحل الواقع من مكة المكرّمة إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.