"الضمان الصحي" يحتفي بوصول "نفيس" إلى 100 مليون عملية تأمينية

وأشار الشمري إلى أنه خلال مراحل التهيئة والتأهيل الثلاثة في منصة نفيس، تم إتمام العديد من المستهدفات، حيث انضم في المرحلة الأولى 127 مقدم خدمات صحية، وأكثر من 25 شركة تأمين، والوصول إلى 65%من حصة القطاع السوقية وتبعها انضمام 83 مقدم خدمات صحية، والوصول إلى 85% من حصة القطاع السوقية في المرحلة الثانية.