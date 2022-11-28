"موانئ" تحصد شهادة التأهيل من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM"

ويُعد الحصول على شهادة التأهيل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها "موانئ" في مجالات التميز والجودة لتأكيد ريادتها الإقليمية والعالمية، ومن بينها شهادتي الآيزو "ISO 31000" و"ISO 22301" في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والآيزو " ISO 12700" في أمن المعلومات، والآيزو "ISO 9001" في إدارة الجودة والفعالية.