هنا "انتشار الألوان السائلة".. تفاصيل حول تجربة "ريانة" و"علي" مع طلاب المملكة

يشار إلى أن التجارب تسعى لتعزيز قدرات التحليل العلمي، وزيادة اهتمام الطلاب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة؛ مما سيسهم في تعزيز دور المملكة في تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءًا مهمًّا من المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء، واستثمار تلك البحوث في خدمة البشرية.