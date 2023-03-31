على مستوى 5 إدارات.. "التعليم" تطلق مبادرة "بيئة مدرستي.. أجمل"

وتتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة، التي تبدأ بعقد لقاء تعريفي خاص بالمبادرة وآلية تطبيقها وورشة عمل مصاحبة من قبل مديري ومديرات ومشرفي ومشرفات النشاط الطلابي في الإدارات التعليمية، وتنفيذ المشاريع الفنية في المدارس المختارة من قبل معلمي ومعلمات التربية الفنية ضمن مجالات: الرسم والتصميم، والزخرفة والخط العربي، والتصميم الهندسي والمعماري، والتشكيل وتركيب المجسمات، والجداريات، مع الاستفادة من الطاقات الطلابية في هذه المشاريع.