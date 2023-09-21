"الندوة العالمية": اليوم الوطني ذكرى تجسّد عمق التلاحم والحب والوفاء بين القيادة والشعب

ولفتت إلى أن الرسالة الإنسانية صاحبت هذا الوطن منذ قيامه وإلى اليوم، فكان الاحتفاء به شاهدًا على الدور الإنساني المتعاظم للمملكة وعطائها السخي الذي لا ينضب، وإسهامها الوفير في دعم رسالة العمل الخيري، والوقوف إلى جانب الشعوب والمجتمعات في كثير من الأزمات والمحن؛ لتعبّر بهذا الجود عن شعبٍ نبيل ووطن كريم.