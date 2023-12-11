"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 1.346 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1.346 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 1.346 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي وعرسال والبقاع الأوسط وعالية بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.