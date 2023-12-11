"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 1.346 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1.346 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 1.346 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي وعرسال والبقاع الأوسط وعالية بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي ينفذ خلال الفترة من 9 وحتى 16 ديسمبر 2023م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 200 حالة، وإجراء 18 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق والتخفيف عنهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
على صعيد آخر، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 2.095 فردًا، وصرف 540 نظارة طبية، وإجراء 332 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.