"الأرصاد": تقلبات جوية على معظم المناطق.. ودرجات الحرارة تلامس الصفر شمال المملكة

أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ أن معظم أجواء المملكة تشهد تقلبات جوية ابتداءً من نشاطٍ واضحٍ وملحوظٍ للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على معظم المناطق؛ ما يعطي مؤشراً واضحاً على ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد.
وأضاف العقيل؛ أن منطقة تبوك سجّلت اليوم، أقل درجة حرارة بالمملكة في حدود 8 درجات مئوية، فيما كانت الأجواء دافئة وبشكلٍ واضحٍ وملحوظٍ بسبب نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية التي تساعد على حالةٍ جوية من عدم استقرار منتظرة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة تمتد حتى السبت المقبل بهطولٍ متوسط إلى غزير الأمطار يشمل منطقة تبوك وبعض أجزائها الشرقية.
وتابع في فيديو على "الإخبارية"، أن النموذج العددي السعودي يعطينا مؤشراً على نشاطٍ واضحٍ وملحوظٍ للرياح السطحية، خاصة في ساعات النهار، غداً وبعد غد، وتصل سرعتها حتى 50 كم/ ساعة بمناطق عدة.
وتوقّع العقيل؛ أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على حائل والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والرياض، وتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك، ودرجات الحرارة ستلامس الصفر شمال المملكة.