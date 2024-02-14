"الأرصاد": تقلبات جوية على معظم المناطق.. ودرجات الحرارة تلامس الصفر شمال المملكة

وأضاف العقيل؛ أن منطقة تبوك سجّلت اليوم، أقل درجة حرارة بالمملكة في حدود 8 درجات مئوية، فيما كانت الأجواء دافئة وبشكلٍ واضحٍ وملحوظٍ بسبب نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية التي تساعد على حالةٍ جوية من عدم استقرار منتظرة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة تمتد حتى السبت المقبل بهطولٍ متوسط إلى غزير الأمطار يشمل منطقة تبوك وبعض أجزائها الشرقية.