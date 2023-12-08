توجيه المشاركين في سباق الهجن بمراجعة "بيئة الدهناء" قبل 48 ساعة من المنافسة

ويعتمد سباق الهجن الذي يعد من السباقات العربية الأصيلة، على السرعة والصبر والتحمل؛ حيث تنطلق الهجن المتسابقة من نقطة البداية في مضامير مخصصة لهذا السباق حتى النهاية، وفق مسافات متفاوتة تختلف حسب عمر الهجن المتسابقة في الشوط، ويتوّج صاحب الرقم القياسي في توقيت الوصول لنقطة النهاية، وتستهدف هذه المسابقة الأصايل والمهجنات.