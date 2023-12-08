توجيه المشاركين في سباق الهجن بمراجعة "بيئة الدهناء" قبل 48 ساعة من المنافسة

نوهت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها"، المشاركين في سباق الهجن، إلى أهمية مراجعة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في شارع الدهناء مقابل الدوار الثالث.
وأوضحت إدارة المهرجان أن ذلك يأتي بهدف إنهاء إجراءات الفحص للهجن المشاركة قبل دخولها بـ48 ساعة.
ويعتمد سباق الهجن الذي يعد من السباقات العربية الأصيلة، على السرعة والصبر والتحمل؛ حيث تنطلق الهجن المتسابقة من نقطة البداية في مضامير مخصصة لهذا السباق حتى النهاية، وفق مسافات متفاوتة تختلف حسب عمر الهجن المتسابقة في الشوط، ويتوّج صاحب الرقم القياسي في توقيت الوصول لنقطة النهاية، وتستهدف هذه المسابقة الأصايل والمهجنات.
يذكر أن فعاليات المهرجان تتضمن أكثر من "320" شوطًا تنافسيًّا "مزاين وهجن وهجيج وطبع" بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.