اختتام القمة الـ 6 للطاقة الشبابية لدول "البريكس" وصناعتها النووية

اختتمت القمة السادسة للطاقة الشبابية لدول "بريكس" وصناعتها النووية في دعم قطاعات الطاقة، حيث جرت 6 جلسات نقاش حول مواضيع متعدّدة، بما في ذلك التحوُّل العادل للطاقة، التقنيات النووية، وأنظمة الطاقة والغذاء، والمهارات الخضراء، إدارة الموارد المعدنية، وتغيُّر المناخ.
وتمّ تنظيم القمة من قِبل وزارة الطاقة الروسية ووكالة الطاقة الشبابية لدول "بريكس"، بدعمٍ من "روساتوم"، وشارك بها متخصّصون من 27 دولة، بما في ذلك وفود من الدول الأعضاء في "بريكس"، والمجتمع الشبابي في مجال الطاقة. كما شارك في القمة وفدٌ شبابي من "روساتوم".
وأشاد عددٌ من المشاركين بما جاء في القمة من محاور مهمة، وقال مدير عام "روساتوم" ليخاتشوف: "أصبحت مواضيع التنمية المستدامة اليوم من أولويات العالم، والمهمة الأساسية لضمان التحول في الطاقة هي تغيير التوازن العالمي لصالح الطاقة الخالية من الكربون، وهو ما تتفق عليه معظم الدول، ورغم الجهود المبذولة، إلا أن مصادر الطاقة الأحفورية، وهي المصدر الرئيس لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لا تزال تهيمن على السوق".
وتابع: "للحفاظ على كوكبنا وتقليل الانبعاثات، علينا على الأقل تغيير هذه المعادلة، وستلعب الطاقة النووية دوراً رئيساً في هذا المجال".
من جهتها، أكدت تاتيانا تيرينتييفا؛ نائبة المدير العام للموارد البشرية في "روساتوم"، أن "المستقبل يكمن في الطاقة النظيفة والخضراء".
وأشارت إلى أن شركاء دول "بريكس" يشاطرون هذا التوجه، حيث يعزّزون تطوير التقنيات النووية والمفاعلات منخفضة القدرة ضمن إستراتيجياتهم لتحول الطاقة. كما شدّدت على أهمية التعليم وتطوير المواهب في الدول الشريكة لبناء جيل جديد من المحترفين.