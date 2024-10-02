اختتام القمة الـ 6 للطاقة الشبابية لدول "البريكس" وصناعتها النووية

وأشاد عددٌ من المشاركين بما جاء في القمة من محاور مهمة، وقال مدير عام "روساتوم" ليخاتشوف: "أصبحت مواضيع التنمية المستدامة اليوم من أولويات العالم، والمهمة الأساسية لضمان التحول في الطاقة هي تغيير التوازن العالمي لصالح الطاقة الخالية من الكربون، وهو ما تتفق عليه معظم الدول، ورغم الجهود المبذولة، إلا أن مصادر الطاقة الأحفورية، وهي المصدر الرئيس لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لا تزال تهيمن على السوق".