بطالة تنخفض ومعدل نمو يرتفع ومستوى التضخم مقبول.. تفاصيل كلمة محافظ "البنك المركزي" اليوم

وبيّن أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي وفقًا للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2% لعام 2022 و2.9% لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبيًا في بداية العام نحو 3.5% و 4.4% على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و 5.7% في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2% و 4.7% في عامي 2020 و2021، على التوالي.