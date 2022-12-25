900 ألف جوائز الأشواط الختامية.. شاهد "الكاسر" بطل "تمهيدية الخيل العربية"

تَوج مدير عام السباقات، سالم بن محفوظ، أمس السبت، متصدّري "البطولة المبدئية لبطل الميادين"، بجوائز مالية بلغت 900 ألف ريال، وُزّعت بالتساوي على الأشواط الختامية الثلاثة، ضمن حفل "نادي سباقات الخيل" الـ75، المقام على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وتمهّد "البطولة المبدئية" لتقديم الأبطال المتوقّعين لـ"البطولة النهائية لبطل الميادين"، في الثالث من فبراير المقبل، وتبرز من خلالها أسماء جديدة يُنتظر منها تقديم منافسات قوية على "كأس خادم الحرمين الشريفين"، التي ستقام في الـ 28 من يناير المقبل.
وفازت بالشوط الأول المخصص للأفراس من البطولة، "سنة" ذات السنوات الثلاث، على مسافة 1800متر، لمالكها محمد المرزوقي، برفقة الخيال البنمي "لويس موراليس"، وتدريب حازم المرزوقي، في زمن قدره 1:55.52 دقيقة، بعد غياب عن الانتصارات في مشاركاتها الأخيرة، متجاوزةً مرشحة الفوز "فورس"، التي حلّت في المركز الثاني، ولحقت بها في الثالث "طبايع".
وتصدّر الحصان "الكاسر" شوط "الخيل العربية" من البطولة، على مسافة 1800 متر بثلاث أوليات، كأول خيل عربية تنضمّ لنخبة خيل مالكها ومدرّبها الكويتي مشعل محسن المطيري، وأول مشاركة في الميدان السعودي، وأول فوز في سِجلّه السباقيّ برفقة الخيال أحمد الأزهري، في زمن قدره 2:06.09 دقيقة، متقدمًا على "نيّرة" في المركز الثاني، و"فاكر دي بوي" في الثالث.
وتقدّم ابن السنوات الثلاث "مدهر" -المتأخر في مراكز مشاركاته الأخيرة- الشوط الختامي المفتوح للبطولة لـ"إسطبل الرفايع" برفقة الخيّال المشارك للمرة الأولى في الميدان السعودي محمد النفزي، وبتدريبات عبدالعزيز بن جلال، في زمن قدره 2:08.40 دقيقة، على مسافة 2000 متر، قادمًا من المسار الخارجي في الـ400 متر الأخيرة، ليتقدم "بدر العليا" في المركز الثاني، و"إعجابي" مرشح الفوز، والأعلى تصنيفًا بين الخيل المشاركة في الشوط، الذي حلّ في المركز الثالث.
وتضمّن الحفل ثمانية أشوط أخرى متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلِف الأعمار والفئات، بلغت قيمة جوائزها 595 ألف ريال سعوديّ.