900 ألف جوائز الأشواط الختامية.. شاهد "الكاسر" بطل "تمهيدية الخيل العربية"

وتقدّم ابن السنوات الثلاث "مدهر" -المتأخر في مراكز مشاركاته الأخيرة- الشوط الختامي المفتوح للبطولة لـ"إسطبل الرفايع" برفقة الخيّال المشارك للمرة الأولى في الميدان السعودي محمد النفزي، وبتدريبات عبدالعزيز بن جلال، في زمن قدره 2:08.40 دقيقة، على مسافة 2000 متر، قادمًا من المسار الخارجي في الـ400 متر الأخيرة، ليتقدم "بدر العليا" في المركز الثاني، و"إعجابي" مرشح الفوز، والأعلى تصنيفًا بين الخيل المشاركة في الشوط، الذي حلّ في المركز الثالث.