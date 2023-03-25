سكاكا.. ضبط 10 مخالفات وإغلاق منشأتين في أول أيام رمضان

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن حملات الرقابة الميدانية بواسطة الفرق المختصة مستمرة على مدار الساعة، بمرافقة المراقب المجتمعي "تمهير"؛ وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات الصحة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.