بدجت السعودية شريكًا رسميًا لرزنامة فعاليات لحظات العُلا

ستساهم هذه الشراكة في دعم جميع الفعاليات الرئيسية التي تستضيفها العُلا، خاصة الرياضية منها، بما في ذلك بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وكأس الفرسان للقدرة والتحمل، وطواف العلا، وكأس العلا الصقور، وكأس العلا الهجن. تُعد هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التراث الثقافي والرياضي للعلا، وتؤكد على مكانتها كمركز إقليمي للرياضات التراثية والفروسية. ومع أسطولها الواسع والتزامها بتقديم أعلى معايير الخدمة، تسعى بدجت السعودية من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة تنقل مميزة للمشاركين والزوار، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.