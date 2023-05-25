خلال أبريل.. "الغذاء والدواء" ترصد 47 مخالفة خلال 4381 زيارة تفتيشية

وبيّنت أنها أغلقت 6 منشآت لعدم حصولها على ترخيص ولوجود مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأتلفت 24.034 كغم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ 36.626 إرسالية، تم رفض 364 منها.