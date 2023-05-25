خلال أبريل.. "الغذاء والدواء" ترصد 47 مخالفة خلال 4381 زيارة تفتيشية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 47 مخالفة خلال 4381 زيارة تفتيشية نفذتها في شهر أبريل من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.
وأوضحت الهيئة أنها نفّذت 3034 زيارة لمنشآت غذائية، و151 لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1184 لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و12 زيارة ميدانية لدعم التفتيش، و590 جولة رصد وتقصٍّ عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.
وبيّنت أنها أغلقت 6 منشآت لعدم حصولها على ترخيص ولوجود مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأتلفت 24.034 كغم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ 36.626 إرسالية، تم رفض 364 منها.
وأكدت أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني".